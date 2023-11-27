Motosikletteki gençler kurtulamadı

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Kars'ın Akyaka ilçesi Şahnalar köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Y. G. idaresindeki otomobil ile Egemen İsmail Yılmaz ve Yusuf Çağlar Yemen'in (19) bulunduğu motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Yusuf Çağlar Yemen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralılar ise ambulansla Akyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Egemen İsmail Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA

Otomobil sürücüsü Y.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.