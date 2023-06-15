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Bursa'da motosikletlinin ölümünde 17 yaşındaki sürücü tutuklandı

Bursa'da kaza sonrası paniğe kapılıp, fren yerine gaza basınca otomobilinin altına aldığı motosikletli Şeref Burcu'nun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Enes D. tutuklandı

Giriş: 15.06.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletlinin ölümünde 17 yaşındaki sürücü tutuklandı
DHA

Bursa'da, motosikletli Şeref Burcu'nun (49) ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Enes D. (17) tutuklandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında kırsal Hocaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Enes D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Şeref Burcu idaresindeki tescilsiz motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası panikleyen Enes D., fren yerine gaza bastı. Motosikletten yere düşen Şeref Burcu, otomobilin altında kalarak 50 metre sürüklendi. Şeref Burcu hayatını kaybetti, ehliyetsiz olduğu belirlenen Enes D. gözaltına alındı.

Şeref Burcu
Şeref Burcu

Bu sırada olay yerine gelen Şeref Burcu'nun yakınları, jandarma aracındaki Enes D.'yi indirip, linç etmeye çalıştı. Jandarmanın müdahalesi ile Enes D., olay yerinden uzaklaştırıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Enes D. tutuklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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