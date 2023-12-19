Kadıköy'de motosikletlilere bisiklet yolu cezası
İstanbul Kadıköy'de drone destekli denetimde, bisiklet yolunu amacı dışında kullandığı tespit edilen 9 motosiklet sürücüsüne cezai kesildi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bisiklet yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar mevkisinde bisiklet yolunu kullanan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Drone destekli denetimde, bisiklet yolunu amacı dışında kullandığı tespit edilen 9 motosiklet sürücüsüne toplam 8 bin 559 lira para cezası kesildi.