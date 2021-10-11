Motosikletli genç kazadan kurtulamadı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Azganlık Mahallesi, E-91 Karayolunda Mehmet Avaran'ın (26) kullandığı 31 ACR 815 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Avaran yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.