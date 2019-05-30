Salihli'nin kırsal Karayahşi Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Murat İnce'nin akşam eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine endişelenen eşi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, İnce'nin bulunması için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre polis, saat 23.30 sıralarında İnce'nin Karayahşi Köprüsü altında cesedi ile karşılaştı. İnce'nin Karayahşi Mahallesi'nden Salihli yönüne giderken 45 SA 432 plakalı motosikleti ile Karayahşi Köprüsü'nden düşüp, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.