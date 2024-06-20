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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletiyle köprüden düştü! | Son dakika haberleri

        Köprüden düşen motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı!

        Gaziantep'te Sait Zengin adlı yaşlı adam motosikletiyle köprüden düştü. Feci kazada Zengin hayatını kaybederken, arkasında oturan eşi Sıdıka Zengin ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:22
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        Motosikletiyle köprüden düştü!
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        Gaziantep'te köprüden düşen motosikletin sürücüsü Sait Zengin (69) öldü, eşi Sıdıka Zengin (69) ise ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sait Zengin’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, köprüden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EŞİ AĞIR YARALANDI

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Zengin çiftini İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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        Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sait Zengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        #gaziantep
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