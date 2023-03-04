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Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi

İzmir'de, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle devrilip metrelerce sürüklenip bariyere çarpan doktor Yahya Kemal Aygün, yaşamını yitirdi. Aygün'ün, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi olduğu öğrenildi

Giriş: 04.03.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
Motosikletiyle kaza yapan doktor, yaşamını yitirdi
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DHA

Kaza, Kuzey Ege Otoyolu Çanakkale-İzmir karayolun Yeni Foça bağlantı yolunda meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Yahya Kemal Aygün motosikleti ile Aliağa yönünden Yeni Foça istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken, Aygün demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aygün'ü ambulansa alarak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aygün'ün Aliağa ilçesinde tanınan doktor olduğu, uzun yıllar Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı ve uluslararası turnuvalarda da yarıştığı öğrenildi. Aygün'ün Türkiye Motor Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen birçok motosiklet yarış organizasyonuna katıldığı ve çok sayıda derecesi olduğu belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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