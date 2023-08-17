Motosikletin aynalarını açık tutmak hayati önem taşıyor

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İstanbul Arnavutköy’de 12 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen ve iki gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Zira kazada hayatını kaybedenlerden 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Murat Vermez’in kask kamerası ile artçı (motosiklette sürücünün arkasında seyahat eden yolcu) Nazlıcan Yolcu’nun cep telefonundaki görüntüler, Berkant Keskin’in zikzak çizerek ilerlediğini ve cinayet gibi kazaya sebebiyet verdiğini gösteriyor.

Acı olaydan sonra yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Berkant Keskin’in yargılanmasında bu görüntülerin de dikkate alınması bekleniyor.

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TEHLİKELİ OLAN MOTOR DEĞİL SÜRÜCÜ

Görüntüler aynı zamanda motosiklete binen ya da motosiklet hayalini kuran herkes için adeta bir ders. Kurallara uygun kullanılması ve koruma ekipmanlarının eksiksiz (kask, eldiven, motosiklet montu, motosiklet pantolonu/dizlik, motosiklet botu/çizmesi) olması durumunda güvenli bir ulaşım aracı olan bu iki tekerli araçlar, bilinçsiz ve saygısız ellerde birer ölüm makinesine dönüşebiliyor. Yani tehlikeli olan araç değil onu kullanan insanlar…

GÖRÜNMEK KADAR GÖRMEK DE ÖNEMLİ

Söz konusu kazaya ilişkin görüntüler, zikzak çizerek gelen ve önündeki motosiklete çarparak iki kişinin ölümüne neden olan sürücüye öfke uyandırıyor. Daha sonra ortaya çıkan bölgedeki işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerdeki bir detay ise kahreden bir ihmali gözler önüne seriyor. Hayatını kaybeden iki gencin üzerinde seyahat ettikleri motosikletin dikiz aynalarının kapalı olduğu görülüyor.

Motosikletlilerin bildiği bir söze göre “Tehlike arkadan gelir”. Yani tehlikeyi fark etmek için aynaların açık olması gerekiyor. Ancak özellikle hız tutkunu ve trafikte aralardan çabucak sıyrılmak isteyen motosikletliler araçlarını daha da küçültmek için aynalarını kapatıyorlar. Bu da arkadan gelen tehlikelere sürücülerin hazırlıksız yakalanmasına neden oluyor. Trafikte fark edilmemekten şikayetçi olan motosikletlilerin diğer araçları daha iyi görmesi hayati bir önem taşıyor. Ayrıca şerit ve hız değiştirirken de aynaların kontrol edilmesi can güvenliği açısından gerekli bir alışkanlık olarak biliniyor.

Aynaları kapatmak ise tüm bu tehlikelerin farkında olunmaması anlamına geliyor.