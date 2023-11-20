Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü ağaca çarparak öldü

        Motosiklet sürücüsü ağaca çarparak öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Buğra Sayın feci şekilde can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsünün feci ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'daki kaza, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Buğra Sayın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DEVİR SAATİ 13 BİNDE TAKILI KALDI

        Olay yerine giden ekipler Buğra Sayın´ın öldüğünü belirledi. Sayın´ın motosikletinin kadranındaki devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti.

        Buğra Sayın´ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Habertürk Anasayfa