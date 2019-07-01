01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca kişinin merak ettiği konu MTV yani, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılında nasıl hesaplanacağına dair araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar taşıtına ne kadar vergi vereceğini merak ediyor. İşte haberimizde...
MTV NEYE GÖRE HESAPLANIR?
2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi.
*Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
*Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panel van" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.
|Motor Silindir Hacmi
|1-3 Yaş (TL)
|4-6 Yaş (TL)
|7-11 Yaş (TL)
|12-15 Yaş (TL)
|16 ve üzeri yaş (TL)
|1300 cc ve aşağısı
|861
|600
|336
|255
|90
|1301-1600 cc
|1500
|1124
|653
|461
|177
|1601-1800 cc
|2647
|2069
|1218
|743
|289
|1801-2000 cc
|4170
|3212
|1888
|1124
|444
|2001-2500 cc
|6254
|4541
|2837
|1696
|671
|2501-3000 cc
|8720
|7586
|4739
|2550
|936
|3001-3500 cc
|13280
|11948
|7197
|3593
|1319
|3501-4000 cc
|20878
|18028
|10618
|4739
|1888
|4001 cc üzeri
|34171
|25624
|15176
|6821
|2647
MTV Ödeme
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki eşit taksit olarak ödenir. 1. taksiti ocak ayının sonuna kadar 2. taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir. 1 Ocak tarihinden itibaren isteyen kişiler MTV'nin iki taksit ödemesini de aynı anda yapabilir. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.
MTV ödemesinin yapılabileceği noktalar:
Gelir İdaresi İnternet Sitesi,
Gelir İdaresi Vezneleri,
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2019 Hesaplaması
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılı artışı oranı, 2019 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 değil, 30/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan %15,9'dur. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 arttırılarak 2019 yılı MTV tutarları belirlendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Nedir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.
Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Nasıl Hesaplanır?
Hesaplama aracımız üzerinden motorlu taşıtınızın sırasıyla, tipi, yaşı, motor silindir hacmi ve ilk tescil tarihini seçin.
Seçimlerinize göre aracımız, Gelir İdaresinin her yıl sonunda yeniden açıkladığı vergi tutarınızı getirecek.
Belirlenen oran, aracımız tarafında 2018 Ocak ve Temmuz ayında ödenmek üzere iki eşit taksite bölünecek.
Ayrıca taşıtın ilk tescil tarihi "01/01/2018 ve sonrası" seçilmesi durumunda, taşıtın vergisiz değerinin de seçilmesi gerekiyor.
MTV 2.ÖDEME DÖNEMİ
Araç sahiplerinin her yıl ödemek durumunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV ) ikinci taksitinin ödeme tarihi geldi. İlk taksiti Ocak ayında yatırılan MTV’nin ikinci taksit ödemelerinin, 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerekiyor.
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