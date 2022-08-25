Motorine zam geldi, yeni zam bekleniyor

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Motorinin litresine bugünden geçerli olmak üzere 95 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin litre satış fiyatı 25.97 liraya yükseldi.

23 Ağustos'ta da benzinin litresine 82 kuruşluk zam yapılmış, benzinin litresi ortalama 21.15 liraya yükselmişti.

Sektör temsilcileri artan kur ve petrol fiyatları paralelinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruşluk bir zam daha beklendiğini ifade etti.