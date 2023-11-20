İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Olumsuz hava koşullarında Diyarbakır Hani ilçesinde 1 vatandaşımız, Batman'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki ilimizde 50 vatandaşımız yaralandı" dedi.

DHA'nın haberine göre; Avcı, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcı'nın eve gelmediğini fark eden ailenin kayıp ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Dün akşam saatlerinde Hani ilçesinde bulunan Dicle Caddesi'nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

SEL SULARINA KAPILAN 3 ÇOCUK ARANIYOR

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir okulda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kulp'ta etkili olan sağanak nedeniyle toplandı.

Kurul kararıyla ilçedeki Aygün İlkokulunda 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Bismil ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.