REKLAM advertisement1

Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 38 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.63 lira, Ankara'da 42.36 lira, İzmir'de 42.57 lira, Adana'da 42.95 lira, Bursa'da 42.40 lira, Antalya'da 43.11 lira, Diyarbakır'da ise 43.18 lira oldu.

Bugün benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.