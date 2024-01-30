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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine 1 lira 38 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 07:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:58
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        Motorine zam geldi
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        Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 38 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 41.63 lira, Ankara'da 42.36 lira, İzmir'de 42.57 lira, Adana'da 42.95 lira, Bursa'da 42.40 lira, Antalya'da 43.11 lira, Diyarbakır'da ise 43.18 lira oldu.

        Bugün benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

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