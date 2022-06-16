Motorine zam geldi

Kur ve petroldeki yükselişler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruş zam geldi. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında ortalama 29.16 lira oldu.

Son olarak dün benzine 94 kuruş indirim gelmiş litre fiyatı ortalama 27.5 liraya düşmüştü.

Haziran genelinde şu ana kadar benzin fiyatları yüzde 10, motorin satış fiyatı ise yüzde 19 zamlandı.