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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine 77 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:56 Güncelleme: 10.10.2024 - 07:56
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        Motorine zam geldi
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Brent petrol iki günlük düşüşünün ardından yükselişe geçerek bugün varil başına 77 dolara yakın işlem görürken motorine zam geldi.

        Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 43.51 lira, Ankara'da 44.00 lira, İzmir'de 44.52 lira, Adana'da 44.71 lira, Bursa'da 44.08 lira, Antalya'da 44.91 lira, Diyarbakır'da ise 45.14 lira oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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