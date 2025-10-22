Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM GELDİ, TABELA DEĞİŞTİ! Motorine (mazota) ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine ortalama 93 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 08:29 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

          Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla tabelalara yansıdı.

        • 3

          LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        • 4

          22 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

          LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 52.08 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.20 TL

          LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

          LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

          LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Habertürk Anasayfa