Motorine bir zam daha geldi

Motorine bir zam daha geldi! Motorin (mazot) fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?

HABERTURK.COM

Dün benzin ve motorinin litre fiyatına gelen zammın ardından motorinde bir fiyat artışı daha yaşandı.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruşluk zam geldi. Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama satış fiyatı 25.99 lira, Ankara'da 26.1 lira, İzmir'de ise 26.14 lira oldu.

Dün de benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti.