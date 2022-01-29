Hafta sonu yola çıkacak olan ve akaryakıt alması gereken vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına zam geleceği yönündki iddiaların dolaşmaya başlaması üzerine motorin ve benzin fiyatlarına zam mı geldi sorusu gündem oldu. Bilindiği gibi benzin fiyatlarına 20 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere 46 kuruş, 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına da 52 kuruş zam gelmişti. İşte 29 Ocak Cumartesi günü benzin ve motorin alacaklar için güncel akaryakıt fiyatları