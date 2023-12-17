Motosikletli kurye dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
İstanbul'da seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü, yanından geçen motosikletli kuryeye çarptı. Hafriyat kamyonunun motosikleti tekerinin altına almasıyla dehşeti yaşayan sürücünün ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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İstanbul'da, hafriyat kamyonunun çarptığı motokurye ölümden döndü. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu sürücüsü Rüstem S., cadde üzerinde seyir halindeyken, motosikletli kurye Onur Ç. (25) yanından geçmek istedi. Ancak hafriyat kamyonu sürücüsü motokuryeyi fark etmedi. Yoluna devam eden hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet tekerin altında kaldı. Kurye genç ise, kendini motosikletin üzerinde atmayı başardı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.
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Kazaya şahit olan vatandaşlardan Kamil Yüzügüleç, "Harfiyat kamyonu giderken motoru fark etmedi. Motoru altına aldı. Motorlu sürücüyü altında sürüklemeye başlamadan motorlu sürücü fark etti, kendini yana atarak kurtuldu. Yoksa motorla birlikte ezilecekti. Facia olabilirdi aynı zamanda motoru 3, 5 metre kadar altında sürükledi. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar geldi; hep beraber ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti Allaha şükür bir şeyi yoktu. Çocuk kendini yana atarak ağır yaralanmadan son anda kurtuldu" dedi.
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Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücülerin ifadesine başvurarak kamera görüntülerini inceledi. Kazayla ilgili tutanak tutulması sonrasında sürücü Rüstem S., emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Rüstem S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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