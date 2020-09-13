Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 6. etabı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Petronas Yamaha'dan Morbidelli, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Yarışı liderin 2.217 saniye arkasında tamamlayan Pramac ekibinin İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ikinci, Morbidelli'nin 2.290 saniye gerisinde kalan Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir ise üçüncü oldu.

Sezonun 7. yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si, 20 Eylül'de yine Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nin ev sahipliğinde koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 76 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 70

3. Jack Miller (Avustralya): 64

4. Joan Mir (İspanya): 60

5. Maverick Vinales (İspanya): 58

Valentino Rossi (İtalya): 58