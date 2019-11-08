Hem savaş yıllarında hem de savaşın ardından Mostar'da belediye başkanlığı yapan Safet Orucevic, yaptığı açıklamada, köprünün yıkılışını yanındaki birkaç Boşnak askerle yakınlardaki bir caminin sundurmasından izlediğini anlatarak o an öfkeden ağladıklarını söyledi. Köprünün savaşta askeri anlamda da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Orucevic, "Mostar Köprüsü'nü yıkarak aslında bizim inancımızı yıkmayı hedefliyorlardı ancak bu yaptıkları ters tepti. Biz daha çok inandık, şehrimizi savunmayı başardık" dedi.