Moskova'ya iki İHA saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.
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İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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RusyaSavunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı" ifadesine yer verildi.
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Ukrayna'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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