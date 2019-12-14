DEAŞ'lılar AVM'de yakalandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da istihbarat servisi FSB'nin düzenlediği operasyonla, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ militanları yakalandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre 5 DEAŞ üyesi, FSB'nin polis kuvvetleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda, başkentin kalabalık alışveriş merkezlerinden Evropeisky'de yakalandı.

Önümüzdeki haftalarda Moskova'daki okul ve karakollara silahlı saldırı düzenleme hazırlığında olan hücrenin iki üyesinin Rus vatandaşlığı bulunduğu ve hepsinin Kafkas kökenli oldukları belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada operasyonlarda bir adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bir adet tabanca, patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Rus istihbaratı daha önce de saldırı hazırlığındaki bazı DEAŞ hücrelerini çökertmişti.