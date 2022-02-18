Morgan Stanley, son yayımladığı raporda Fed'in bu yıl faizleri 6 kez artırarak 150 baz puan yükselteceğini öngördü. Banka daha önce Fed'in bu yıl 5 kez faiz artırımı yapacağını ve faizi toplamda 125 baz puan artıracağını öngörüyordu.

Morgan Stanley'in ABD baş ekonomisti Ellen Sentner, "Enflayon görünümümüzdeki son değişiklikler sonrasında artık Fed'den bu yıl 6 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı bekliyoruz" dedi.

İlk faiz artırımını mart ayıbda bekleyen Moran Stanley, mayıs, haziran, temmuz, eylül ve aralık toplantılarında da faiz artırılmasını bekliyor.