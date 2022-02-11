Morgan Freeman THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında başlayan reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleşti.
Gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahneleri de yer alan filmde, 2017'den sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman, güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğuyla markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştırıyor.
Milyonlarca yıl önce tüm kıtaların tek bir kara parçası olduğu süper kıta Pangea'dan ilham alarak kişileri ve dünyayı yeniden bir araya getirebilme mesajı verilen film, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 56. Super Bowl'da 13 Şubat Pazar günü, bu sene altıncı kez yer alacak.
Reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan THY'nin küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyicilerle buluşacak.
"UZAKLARI YAKIN HİSSETTİRECEĞİMİZ MESAJI VERİLİYOR"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da altıncı kez yer almaktan dolayı duyduğu mutluğu dile getirdi. Bu organizasyonda yer alan tek Türk markası olarak Türkiye'yi küresel ölçekte gururla temsil ettiklerini belirten Bolat, "Pangea konseptinden yola çıktığımız bu filmimizde Morgan Freeman gibi önemli bir yıldız ile ikinci kez iş birliğine imza atmış olduk. Kendisinin güçlü anlatımı ve oyunculuğuyla uzakları yakın hissettireceğimizin mesajını başarılı bir şekilde verdiğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun yıllardır Super Bowl reklam kuşaklarında yer alan THY'nin, ilk kez 2016'da Ben Affleck'in başrolde yer aldığı "Batman v Superman" filmi sponsorluğunda "Fly to Gotham and Metropolis City", 2017'de Morgan Freeman ile "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de Dr. Mehmet Öz ile "Beş Duyu", 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği "Yolculuk", 2020'de ise "Adım At Dünyaya" filmi burada yayınlanmıştı.
"PANGEA KONSEPTİ"
Reklam filmindeki "Pangea Konsepti" dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan THY'nin geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor.
Süper Kıta Pangea günümüzde var olmamasına rağmen THY, filmde birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak "uzakları yakınlaştırma" mesajı üzerinde duruyor.
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