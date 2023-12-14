Montella'dan EURO 2024 ve Arda Güler açıklaması!

Montella, taktik ve oyuncu tercihi hakkında gelen bir soruya ise, "11 futbolcu var, denge en temel şey olmalı. Futbolcuların özelliklerine göre denge seçilmeli. Atak yaparken illa 9 numara da şart değil. Nasıl atak yapacağınızı bilmek ve organize olmak gerek. Futbolcuların özelliğine göre bunu belirlemelisiniz. Örneğin Kerem her zaman kaleyi hedefleyen bir oyuncumuz, eğer ileride oynamasa da yine kaleye yönelik olarak 9 numara gibi ileriye gidebilir. Bu yapboz gibidir, tüm parçaları tam bir araya getirmek gerek." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella, futbola tutku ile bağlı olduğunu belirterek, "Napoli’de küçük bir köyde büyüdüm, yapılacak pek bir şey yoktu. Futbola tutku duymak çok doğal bir şeydi. Sadece futbol vardı. Sürekli sol ayağımı çalıştırdım, antrenmanlar yaptım ve sol ayakla oynamaya başladım. Bu da motivasyonun insanı nerelere ulaştığını gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.