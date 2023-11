Montella: Bize yeni fırsatlar verecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ay-yıldızlı ekibe yeni fırsatlar vereceğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Biz'in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ FIRSATLAR VERECEK"

Şampiyonaya 8 ay kaldığını hatırlatan Montella, "Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek. Her futbolcumuzun birer birer kendi değerinden bağımsız olarak o anki form durumu etkili olacak. Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur." diye konuştu.

2032 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella, "Türkiye'de son derece kayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke. Güney İtalya'yla yaşam tarzı da benziyor. Futbola birlikte yön verme fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.