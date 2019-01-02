Fransız basınından Galatasaray ve Younes Belhanda ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Le10sport adlı internet sitesinin haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Sarı-Kırmızılılar'ın 10 numarası Younes Belhanda'yı renklerine katmak üzere. Monaco'nun Faslı oyuncuyla el sıkıştığı öne sürülürken Galatasaray yönetiminin vereceği kararın beklendiği bildirildi. Monaco'nun Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin birkaç güne netleşeceği ifade edildi.

Bu sezon 10'u Süper Lig, 5'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maça çıkan ve 3 asist yapan Belhanda'nın Galatasaray'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.