Monaco: 2 - PSG: 4 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 16. hafta karşılaşmasında Monaco ile PSG kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-2 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Goncalo Ramos kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Eliesse Ben Seghir (p) ve Breel Embolo'dan geldi.

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DONNARUMMA SAKATLANDI Paris ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma, mücadelenin 22. dakikasında Singo'nun müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sert müdahaleyi yapan Singo'ya ise herhangi bir kart çıkmadı. Bu sonucun ardından PSG 40 puana yükseldi. Monaco ise 30 puanda kaldı. Ligin 17. haftasında PSG sahasında St. Etienne'yi ağırlayacak. Monaco ise Nantes deplasmanında sahneye çıkacak.