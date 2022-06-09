İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, Professional Footballers Association tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

PFA tarafından verilen ödüllerde İngiltere Premier Lig'de yılın 11'i şöyle oluştu:

"Alisson, Cancelo, Van Dijk, Rüdiger, Alexander-Arnold, De Bruyne, Thiago, Bernardo Silva, Salah, Mane, Ronaldo."