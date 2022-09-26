Mohaç Meydan Savaşı kimler arasında oldu ve ne kadar sürdü?

Yaklaşık iki saat gibi kısa bir sürede sona eren ve bu özelliğiyle dünya tarihinin en kısa meydan muharebelerinden biri olan Mohaç Meydan Muharebesi önemi nedir? İşte, Mohaç Meydan Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
Mohaç Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?
Osmanlı İmparatorluğu ile II. Lahos önderliğindeki Macar Krallığı arasında gerçekleşen Mohaç Savaşı; Osmanlıların kesin bir galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Macaristan topraklarının nerdeyse tamamının Osmanlı hâkimiyetine girmesi ile sonuçlanan Mohaç Meydan Savaşı tarihi 1526’dır.
Peki, Mohaç Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Mohaç Savaşı ya da Mohaç Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Devleti hükümdarı, Kanuni Sultan Süleyman’dır.
Mohaç Meydan Savaşı Tarihi
1521 tarihinde Belgrad’ın Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından, Kanuni Sultan Süleyman’ın bir sonraki hedefi Macar Krallığı olmuştur. İlk etapta Macaristan’ı tıpkı Eflak ve Boğdan gibi kendisine bağlı birer beylik olarak tutmak isteyen Osmanlı Devleti; Avrupa’daki siyasal gelişmelerden sonra Macaristan üzerindeki politikasında değişikliğe gitmiştir.
Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelerden en önemlisi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Fransa arasında geçen Pavia Savaşı’dır. Gerçekleşen bu savaşta Fransa kralı Fransuva, Şarlken’e esir düşmüştür. Yaşanan bu esaretin ardından Fransuva’nın annesi, kralın serbest kalması için Osmanlı Devleti’ne başvurmuş; Kanuni Sultan Süleyman da Şarlken’in Avrupa’daki gücü kırmak için bu yardım çağrısına olumlu karşılık vermiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından hem Şarlken’i zor duruma düşürmek hem de Macar Kralı II. Lahos’u cezalandırmak için Macaristan seferi hazırlıkları başlamıştır.
29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovası’nda iki orduyu karşı karşıya getiren savaş Osmanlı Devleti’nin mutlak zaferiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Mohaç savaşı taktiği de bu savaşın kazanılmasında belirleyici olmuştur. Turan ya da Hilal taktiği adı verilen bu askeri plan; sahte bir geri çekilme ve üzerine gelen düşmanı çember içine alarak imha etme üzerine dayalıdır.
Mohaç Savaşı Nedenleri
1539 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Mohaç Savaşı nedenleri şunlardır:
- Osmanlı Devleti’nin Macaristan’a hâkim olma isteği.
- Fransa kralının, Şarlken’e karşı Osmanlılardan yardım istemesi.
- Macar Krallığının Osmanlı Devleti’ne karşı olan saldırgan tutumları.
- Osmanlı Devleti kontrolünde olan Balkan coğrafyasının güvenli hale getirilmek istenmesi.
- Kanuni Sultan Süleyman’ın Orta Avrupa’yı Osmanlı hâkimiyetine almak istemesi.
Mohaç Savaşı Sonuçları
Mohaç Savaşı hem Osmanlılar hem de Avrupa için birçok önemli sonuç doğurmuştur. Öne çıkan Mohaç Savaşı sonuçları şu şekilde listelenebilir:
- Macar Krallığı, Osmanlıların hâkimiyeti altına girmiştir.
- Osmanlı Devleti Avusturya ile komşu haline gelmiş ve Osmanlıların Avrupa’daki otoritesi artmıştır.
- Fransa, Şarlken baskısından kurtulmuştur.
- Osmanlı Devleti sınırları Orta Avrupa’ya kadar ulaşmıştır.
- Macaristan’ın başkenti Budapeşte Osmanlı Devleti eline geçmiştir.
Mohaç Meydan Muharebesi Önemi
Mohaç Meydan Muharebesi’nin kazanılması ile birlikte, Avrupa ve Papalık tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı bir kalkan olarak kullanılan Macaristan, Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bu durum da Osmanlılara karşı her fırsatta kullanılan savunma hattının ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir
Ayrıca bu savaş ile Osmanlı Devleti ile Avusturya komşu olmuş; bu durum da uzun yıllar sürecek olan Osmanlı – Avusturya savaşlarına zemin hazırlamıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!