Mohaç Meydan Savaşı kimler arasında oldu ve ne kadar sürdü?

Yaklaşık iki saat gibi kısa bir sürede sona eren ve bu özelliğiyle dünya tarihinin en kısa meydan muharebelerinden biri olan Mohaç Meydan Muharebesi önemi nedir? İşte, Mohaç Meydan Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Mohaç Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu ile II. Lahos önderliğindeki Macar Krallığı arasında gerçekleşen Mohaç Savaşı; Osmanlıların kesin bir galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Macaristan topraklarının nerdeyse tamamının Osmanlı hâkimiyetine girmesi ile sonuçlanan Mohaç Meydan Savaşı tarihi 1526’dır.

Peki, Mohaç Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Mohaç Savaşı ya da Mohaç Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Devleti hükümdarı, Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

1521 tarihinde Belgrad’ın Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından, Kanuni Sultan Süleyman’ın bir sonraki hedefi Macar Krallığı olmuştur. İlk etapta Macaristan’ı tıpkı Eflak ve Boğdan gibi kendisine bağlı birer beylik olarak tutmak isteyen Osmanlı Devleti; Avrupa’daki siyasal gelişmelerden sonra Macaristan üzerindeki politikasında değişikliğe gitmiştir.

Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelerden en önemlisi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Fransa arasında geçen Pavia Savaşı’dır. Gerçekleşen bu savaşta Fransa kralı Fransuva, Şarlken’e esir düşmüştür. Yaşanan bu esaretin ardından Fransuva’nın annesi, kralın serbest kalması için Osmanlı Devleti’ne başvurmuş; Kanuni Sultan Süleyman da Şarlken’in Avrupa’daki gücü kırmak için bu yardım çağrısına olumlu karşılık vermiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından hem Şarlken’i zor duruma düşürmek hem de Macar Kralı II. Lahos’u cezalandırmak için Macaristan seferi hazırlıkları başlamıştır.

29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovası’nda iki orduyu karşı karşıya getiren savaş Osmanlı Devleti’nin mutlak zaferiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Mohaç savaşı taktiği de bu savaşın kazanılmasında belirleyici olmuştur. Turan ya da Hilal taktiği adı verilen bu askeri plan; sahte bir geri çekilme ve üzerine gelen düşmanı çember içine alarak imha etme üzerine dayalıdır.