Moderna ve Pfizer aşıları güncellendi

REKLAM advertisement1

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Covid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını açıkladı.

Küresel olarak baskın bir Covid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini ve Pirola varyantının (BA.2.86) da 11 ülkede tespit edildiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi ve risk altında bulunanlardan ek doz aşılarını olmalarını istedi.

AŞILAR YENİ VARYANTA KARŞI GÜNCELLENDİ

ABD'li ilaç firması Moderna ise güncellenmiş Covid-19 aşısının Pirola varyantına karşı etkili olduğunu, mutasyonu etkisizleştiren antikorları 8.7 kat artırdığını açıkladı.

REKLAM

Pfizer ise kendi güncellenmiş aşılarının farelerde yeni varyanta karşı güçlü reaksiyon oluşturduğunu bildirdi.