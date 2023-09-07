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        Haberler Sağlık Moderna ve Pfizer aşıları güncellendi

        Moderna ve Pfizer aşıları güncellendi

        DSÖ'ye göre Covid-19 vakalarında endişe verici artış yaşanırken, ilaç firmaları Moderna ve Pfizer Covid aşılarının yeni varyanta karşı güncellendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:31
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        Moderna ve Pfizer aşıları güncellendi
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        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Covid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını açıkladı.

        Küresel olarak baskın bir Covid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini ve Pirola varyantının (BA.2.86) da 11 ülkede tespit edildiğini söyledi.

        Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi ve risk altında bulunanlardan ek doz aşılarını olmalarını istedi.

        AŞILAR YENİ VARYANTA KARŞI GÜNCELLENDİ

        ABD'li ilaç firması Moderna ise güncellenmiş Covid-19 aşısının Pirola varyantına karşı etkili olduğunu, mutasyonu etkisizleştiren antikorları 8.7 kat artırdığını açıkladı.

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        Pfizer ise kendi güncellenmiş aşılarının farelerde yeni varyanta karşı güçlü reaksiyon oluşturduğunu bildirdi.

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