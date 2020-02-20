Modanisa’nın CEO’su, İslami Ekonominin “en etkili 50 ismi” arasında

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2015 yılından bu yana her yıl yayınlanan ve İslam dünyasında ve ekonomisinde dünyanın en önemli ve etkili isimlerini tespit ederek açıklayan bir referans kaynağı olan ISLAMICA 500’ün “İslami Ekonomi’nin TOP 50 Lideri” listesinde Türkiye’den, Modanisa.com’un CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe yer aldı. Kerim Türe, İslami ekonominin en etkili 50 ismi arasında seçilen tek Türk oldu.

2011 yılında Kerim Türe tarafından kurulan Modanisa Türkiye’den 140 ülkeye ihracat yapan dünya çapında bir platforma dönüşürken aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyor

2011 yılında 50 tedarikçi ile yolan çıkan elektronik ticaret platformu günümüz itibarıyla yüzde 80’i kadın olan 850’den fazla tedarikçisi ile 5 kıtada 135 ülkeye kargo gönderiyor.

Thompson Reuters tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Global İslami Ekonomi Raporu’nda da Türkiye, en önemli sıçramayı Modest/Muhafazakar Giyim kategorisinde gerçekleştirmişti. 2018 yılında “Modest Giyim” sıralamasında 32 puanla 5’inci sırada yer alan Türkiye, notunu 18 puan birden artırırken, 2019 yılında 50 puan ile 2’inci sırada yer alma başarısını göstermişti.