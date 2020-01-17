17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Thomson Reuters tarafından Dinar Standard iş birliği ile bu yıl 7’ncisi hazırlanan Global İslami Ekonomi Raporu’nun sonuçları Dubai Nasdaq’ta açıklandı. Raporda, İslami ekonomi kriterleri içerisinde değerlendirilen ülkeler, yapılan puanlama doğrultusunda sıralandı.
Rapor ayrıca, helal gıda, helal finans, helal turizm, helal medya, helal kozmetik ve modest fashion kategorilerinde de ülkeleri sıralıyor. Global İslami Ekonomi Raporu’nda Türkiye, 6 kategorinin 4’ünde ilk 10 ekonomi içerisinde yer alırken, helal turizm kategorisinde 3’üncü, modest fashion kategorisinde ise 2’nci sırada kendine yer buldu.
Raporda, modest fashion kategorisinde Türkiye'den Modanisa yer aldı. 140 ülkeye ihracat yapan Modanisa, tüm dünyada aylık 20 milyon, yıllık 250 milyonun üzerinde modest modayı takip eden ziyaretçiye ulaştı.
Rapora göre, dünyada 1.8 Milyar Müslüman nüfusu kapsayan İslami ekonominin 2019 hacmi 2.2 trilyon dolar iken bu rakamın 2024’e kadar 3.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2018-2019 yılları arasında İslami ekonomiye yapılan yatırım ise 1.2 milyar dolar oldu. Rapora göre Müslüman nüfus 2018 yılında 2.2 trilyon dolar harcarken, bu harcamadan en büyük payı yeme-içme, ilaç ve lifestyle bütçeleri aldı.
Dünyada global giyim harcaması 2.5 trilyon dolar’a ulaşırken, muhafazakar/modest giyim bu pastanın yüzde 11’lik kısmını oluşturuyor. Rapora göre, dünyada “Modest Fashion” alanında 283 dolar milyar harcama yapılırken geçen seneye göre yüzde 4.8’lik bir büyüme gözlemlendi. Bu rakamın 2024 yılında ise 402 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye 29 milyar dolarlık modest giyim sektörü harcamasıyla listede 1’inci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri 23 milyar dolar ile 2’nci, Endonezya 21 milyar dolar ile 3’üncü sırada bulunuyor.
Modest giyim alanında ihracat rakamlarına bakıldığında ise Çin, 10.6 milyar dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer alırken, Hindistan 3.1 milyar dolar ile 2’inci, Türkiye ise 2.3 milyar dolar ile 3’üncü sırada görünüyor. Modest giyimdeki başarısını Türkiye’de üç kez üst üste e-ihracat şampiyonu olarak taçlandıran Modanisa, raporda, dünyanın en güçlü online modest sitelerinden biri olarak tanımlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!