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MNG Kargo, yeni teknolojik fikirlere verdiği önem doğrultusunda hackathon yarışması düzenliyor. Katılımcıların yarışmada MNG Kargo müşterilerinin kargo takibini daha kolay yapabileceği bir geliştirme önerisi ve müşterinin kargoyu daha hızlı ve kolay almasını sağlayacak bir geliştirme önerisi üzerine çalışacakları kaydedildi.

Başvuruların www.apizonehack.com üzerinden yapıldığı yarışmada son başvuru tarihi 20 Temmuz olarak belirlendi. 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00’da başlayacak olan hackathon 26 Temmuz Pazar saat 16.00’da bitecek. Yarışma sonunda birinci ekibe 35 bin TL, ikinci ekibe 25 bin TL ve üçüncü ekibe de 15 bin TL nakit para ödülü verilecek. Destekçi firmalardan BIP ve IBM’nin de jüri özel ödülü vereceği yarışmada “Startup with IBM” programı ile koşulları sağlamaları durumunda bir ekibe IBM Bulut kullanım kredisi, ekip öğrencilerden oluşuyorsa "IBM Academic Initiative" programı ile IBM Bulut kullanım kredisi verilecek.

MNG Kargo'nun kendi teknolojisini yaratma yolunda adımlar attığını ve pozitif müşteri deneyimi noktasında teknoloji yatırımlarına hız verdiğini belirten MNG Kargo CTO’su Gökhan Yoluaçık, özellikle Covid-19 süreciyle beraber müşterilerinin online alışverişe ve kargo şirketleriyle otomatik entegrasyonun önem kazanacağını, bunun da müşteri tercihlerinde en önemli unsurlardan biri haline geleceğini ön gördüklerini söyledi.

Yoluaçık, "API Zone, sağlamış olduğu servisler ve altyapı sayesinde self-servis ve hızlı bir entegrasyon süreci yaratırken sektörümüz açısından da oldukça faydalı uygulamalar hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Teknoloji ve dijital alanda yaptığımız yatırımlarla kargoculuk alanına yenilikler getirirken müşteri memnuniyetini de artırıyoruz" dedi.