Güvenlik güçleri için yerli silahlar üreten ve yoğun talebi karşılamak için kapasitesini artıran Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası, bu sene üretilmesi planlanan 66 bin silahın 45 bininin üretimini yaparak sevkiyatlarını gerçekleştirdi

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, "Şu anda hedeflerimize uygun şekilde devam ediyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da 66 bin üretimi tamamlamış olacağız"

Sürecek...