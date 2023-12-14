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        Haberler Spor Futbol MKE Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezaları açıklandı! - Futbol Haberleri

        PFDK açıkladı: Faruk Koca'ya rekor ceza!

        Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve MKE Ankaragücü'nün cezaları açıklandı! Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilirken MKE Ankaragücü ise beş resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına ve ek olarak 2 milyon TL para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:03
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        Faruk Koca'ya rekor ceza!
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        Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya rekor ceza geldi! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıklarken Meler'e fiziksel saldırıda bulunan Faruk Koca, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verildi.

        Beş yıllık hak mahrumiyeti cezası verilen Faruk Koca'nın cezası, Futbol Disiplin Talimatı'ndaki madde gereğince sürekli hak mahrumiyeti cezasına dönerken MKE Ankaragücü'ne de beş maçı seyircisiz oynama cezası verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

        PFDK KARARLARI ŞÖYLE:

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün,11.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 401, GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, DOĞU TRİBÜN 302,303 BATI VIP TRİBÜN VIP SAĞ, VIP SOL bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi GÜLSEN YILMAZ’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CAHİT ŞAHİN’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CENGİZ GÖKAY’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi YUSUF BUĞRA TANIK’ın, müsabaka bitiminde sosyal medyadaki paylaşımında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MÜCAHİD OSMAN KARABAY’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İSMAİL DEVELİ’nin, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURAK KOCA’nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi HAKAN APAYDIN’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi AHMET ÖZTÜRK’ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MULLA ALİ ÇETİN’in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı ve müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi ŞAHİN YUNUS ŞAHİN’in,talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KENAN ÇELİKKAYA’nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,"

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