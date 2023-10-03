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        Haberler Gündem Güvenlik MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

        Şanlıurfa merkezli 18 ilde, MİT ve Emniyet Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 'Uyuyan Hücre' adı verilen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 06:51 Güncelleme: 03.10.2023 - 07:07
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        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak yürüttüğü bölücü terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Uyuyan Hücre' operasyonunda, şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı, bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgütle çalıştığı tespit edilen şüpheliler, yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı.

        DHA'nın haberine göre; tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi. Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyonun taktik düzey ile birlikte, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Terör örgütü PKK
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        #haberler
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