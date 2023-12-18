Mit mi gerçek mi: Gerçekten uyurken örümcek yutuyor olabilir miyiz?
Her yıl uyurken ortalama 8 örümcek yutuyoruz inancı, insanlar arasında çok yayılmış bir konu. Peki bu bilgi nasıl yayıldı ve gerçekten örümcek yutuyor olabilir miyiz? İşte, sizin için bu konuya dair detaylar...
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Örümcekler, genellikle ufak ve çok bacaklı omurgasız hayvanlardır. Bilinen yaklaşık 40 bin örümcek türünden yalnızca çok küçük bir kısmı insanlara zarar verebilir. Peki bu örümcekleri gece uyurken yutmamız mümkün mü? Gerçek, sandığınızdan daha farklı olabilir. İşte, örümcek yutup yutmadığınıza dair bazı ayrıntılar...
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ÖRÜMCEKLER İNSANLARA YAKLAŞIR MI?
İngiliz Araknoloji Derneği’ne göre örümceklerin doğal haşere kontrol sistemleri vardır, yani tehlikeyi algılamak için titreşimlerini kullanırlar. Uyuyan bir insanın; nefesi, yatakta dönmesi, horlaması gibi durumların hepsi, örümcek için gürültü ve titreşimden ibarettir dolayısıyla aldıkları sinyal sayesinde yanınıza yaklaşmaktan kaçınırlar.
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İNSANLAR DAHA BÜYÜKTÜR
Örümcekler muhtemelen uyuyan bir insanı kaçınılması gereken bir canlı olarak görürler. Ayrıca, titreşimleri algılayabildikleri için insanların uyurken yaptıkları hareketlerden ve seslerden de korkarlar.
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ÖRÜMCEKLER UZAK DURMAK İSTER
Örümcekler, doğal açık hava ortamlarında yaşama eğiliminde oldukları için insanların evlerini çok tercih etmezler. Evde bulunuyorsalar da rahatsız edilmeyecekleri sessiz, karanlık ve tenha yerleri tercih ederler.
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ÖRÜMCEKLERİ YUTMAK ZORDUR
Bir örümceğin bir insanın ağzına girmesi pek olası değildir. Ayrıca, yüzünüze bir örümcek tırmansa cildinizdeki sekiz minik bacağın hissi sizi uyandırabilir ve uyanmasanız bile yutabilmeniz için uyurken yutkunmanız gerekir, bu da oldukça nadir yapılır.
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İNSANLAR AĞIZLARI KAPALI UYURLAR
Uyku sırasında burundan nefes almak genellikle daha kolaydır, bu nedenle insanlar ağızları kapalı uyuma eğilimindedir. Bu durum, örümceğin içeri girmesini zorlaştırır. Sonuç olarak örümcek yutulduğuna dair düşünceler doğru değildir.
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BU SÖYLENTİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Bu söylenti 1993 yılında bir bilgisayar dergisi yazarı olan Lisa Holst tarafından başlatıldı. Yazısı, insanların internette okudukları bilgileri gerçek olarak ne kadar kolaylıkla kabul ettikleriyle ilgiliydi. Holst, sözde "gerçekler" listesini hazırladı; bunlardan birisi, ortalama bir insanın yılda sekize kadar örümcek yuttuğu iddiasıydı. O zamandan beri bu söylem, internette en çok yayılan efsanelerden biri haline geldi.
Kaynak: BBC, Britannica, Sleep Foundation.