Daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir
Bir sonraki öğününüze kadar sizi oyalayacak sağlıklı bir atıştırmaya ihtiyacınız varsa, her zaman patlamış mısırın tadını çıkarabilirsiniz.
Yüksek lif ve düşük kalorili patlamış mısır, birçokları için her zaman en sevilen atıştırmalıktır. Patlamış mısır, özellikle ev yapımı veya patlamış mısır, sizi daha uzun süre tok tuttuğu kanıtlanmış, düşük kalorili, besleyiciliği yoğun bir atıştırmalıktır. En sağlıklı atıştırmalık seçeneği için ev yapımı çekirdekleri seçin ve zeytinyağı ekleyin.
Neyse ki araştırmalar, patlamış mısırın sağlıklı bir atıştırmalık olduğunu da destekliyor. Antioksidanlar dergisine göre, patlamış mısır hala bütün mısırda bulunan bitki bileşiklerini ve yardımcı antioksidanları içeriyor.