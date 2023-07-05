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Mısır yediğinizde vücudunuza ne olur? Mısır yemenin şaşırtıcı etkileri

Mısır koçanı üzerinde, salatada, patlamış mısır olarak veya sosa karıştırılmış olarak servis edilsin, bu yaz mevsiminde kesinlikle birden fazla yemeğin malzemesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak mısır yediğinizde vücudunuza ne olur ve bu popüler sebzeyle ilişkili herhangi bir olumsuz yan etki var mı?

Giriş: 05.07.2023 - 00:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Büyük bir sarı mısır koçanının besin değerleri şu şekilde:

    123 kalori

    4.7 gram protein

    1.9 gram yağ

    26.7 gram karbonhidrat

    2,9 gram lif

    8.9 gram şeker

  • Mısır, bu ana besinlerin yanı sıra vitaminler, mineraller ve bitki bileşikleri de içerir ve bunlardan bazıları önerilen günlük mikro besin değerinize katkıda bulunabilir.

    İşte mısır yediğinizde vücudunuza neler olduğu hakkında bilmeniz gerekenler…

  • Önemli mineralleri artırır

    Mısır tam bir mineral takviyesidir. Örneğin sarı mısır, kan basıncını düşürmeye, kemikleri güçlü tutmaya ve böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olduğu bilinen bir mineral olan potasyum sağlar.

  • Yararlı antioksidanlar sağlar

    Tüm meyve ve sebzeler, çoğu rengin üretilmesini sağlayan ve aynı zamanda sağlığınız için harikalar yaratabilen pigmentler olan bitki bileşikleri içerir. Mısırda bulunan lutein ve zeaksantin olarak bilinen iki yaygın bileşik, sarı mısıra zengin rengini veren şeydir ve bunlar gözlerinizin ve görüşünüzün sağlığı için çok önemlidir.

  • Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre bu iki bileşik, retinanızda bulunan ana pigmentlerdir ve gözlerinizi mavi ışıktan korumak için gereklidir. Sadece mavi ışık hasarından korumakla kalmaz, aynı zamanda katarakt ve makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı sorunlara da yardımcı oldukları bulunmuştur.

    Öyleyse, bu yaz gözlerinize bir iyilik yapın ve bir sonraki mangalda ızgara mısır yediğinizden emin olun.

  • Daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir

    Bir sonraki öğününüze kadar sizi oyalayacak sağlıklı bir atıştırmaya ihtiyacınız varsa, her zaman patlamış mısırın tadını çıkarabilirsiniz.

    Yüksek lif ve düşük kalorili patlamış mısır, birçokları için her zaman en sevilen atıştırmalıktır. Patlamış mısır, özellikle ev yapımı veya patlamış mısır, sizi daha uzun süre tok tuttuğu kanıtlanmış, düşük kalorili, besleyiciliği yoğun bir atıştırmalıktır. En sağlıklı atıştırmalık seçeneği için ev yapımı çekirdekleri seçin ve zeytinyağı ekleyin.

    Neyse ki araştırmalar, patlamış mısırın sağlıklı bir atıştırmalık olduğunu da destekliyor. Antioksidanlar dergisine göre, patlamış mısır hala bütün mısırda bulunan bitki bileşiklerini ve yardımcı antioksidanları içeriyor.

  • Mısır birden fazla B vitamini içerir

    Mısır, enerji metabolizmasında ve vücuttaki diğer önemli işlevlerde rol oynayan iki ana vitamin olan B6 vitamini ve B9 vitamini bakımından yüksektir. Pantotenik asit (B5 vitamini) gibi daha küçük seviyelerde diğer B vitaminlerini de içerir.

    Cleveland Clinic'e göre, vücudunuzun karbonhidratları yakıta veya enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan sekiz B vitamini vardır. Spesifik olarak, B9'un (folat olarak da bilinir) sağlıklı karaciğer, cilt ve saça yardımcı olduğu ve aynı zamanda sinir sisteminizi sağlıklı bir işleyiş seviyesinde tutmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. B6 vitamini ise bilişsel işleve yardımcı olduğu bilinen B vitaminlerinden biridir.

  • Mısır ayrıca B3 vitamini olarak da bilinen yararlı bir niasin dozu verebilir. Bu B vitamini, sağlıklı cilt, daha iyi sindirim ve sindirim sağlığı gibi şeylerle bağlantılıdır. Ortalama bir yetişkinin günde yaklaşık 16 miligram niasin alması önerilir ve bir mısır koçanı yaklaşık 2,5 miligram sağlar, bu da onu günlük değerinize eklemenin mütevazı bir yoludur.

    B vitaminlerinin günlük önerilen değerini sadece bir porsiyon mısırla karşılayamazsınız, ancak bu yaz mısır koçanı yemenin bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olabileceğini bilmek güzel.

  • İrritabl Bağırsak Sendromu'lu bazı kişilerde semptomları tetikleyebilir

    Gastrointestinal sisteminizi etkileyen rahatsız edici bir rahatsızlık olan İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerden doğrudan etkilenebilir. IBS'li bazı insanlar için mısırın semptomları gerçekten tetiklediği ve kötüleştirdiği bulundu.

  • Journal of Nurse Practitioners'da yayınlanan bir rapor, kötüleşen IBS semptomlarıyla bağlantılı tüm yiyecekler arasında en yaygın olanlardan bazılarının muz, narenciye, soğan, patates, belirli süt ürünleri ve buğday, yulaf, arpa gibi tahılları içerdiğini belirtmektedir.

    Bu, mısırı diyetinizden tamamen çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak IBS'niz varsa, bir dahaki sefere mısır içeren bir şey yediğinizde midenizin nasıl hissettiğine çok dikkat etmeye çalışın.

     

  • Mısır şurubu iltihaplanma düzeylerini artırabilir

    Mısır taneleri, mısır şurubu yapmak için işlenebilir, ancak ne yazık ki bu ürün, tam mısırla aynı sağlık yararlarına sahip değildir.

    İşlenmiş mısır, besin maddelerinden arındırılmış ve sadece şeker veya yağ ile bırakılmıştır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, gıda endüstrisinde hızla bir meta haline geldi ve diyabet, karaciğer hastalığı ve kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu geniş çapta belgelendi. Mısır yağı, tekli doymamış yağlara kıyasla enflamatuar belirteçleri artırma eğiliminde olan çoklu doymamış yağlar bakımından yüksektir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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