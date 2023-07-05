Nutrients dergisinde yayınlanan bir rapora göre bu iki bileşik, retinanızda bulunan ana pigmentlerdir ve gözlerinizi mavi ışıktan korumak için gereklidir. Sadece mavi ışık hasarından korumakla kalmaz, aynı zamanda katarakt ve makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı sorunlara da yardımcı oldukları bulunmuştur.

Öyleyse, bu yaz gözlerinize bir iyilik yapın ve bir sonraki mangalda ızgara mısır yediğinizden emin olun.