Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Meğer bu nedenle konuluyormuş… Et paketlerindeki o ürün ne işe yarıyor?

Et paketlerindeki o ürün ne işe yarıyor? Meğer bu nedenle konuluyormuş…

Paketlenmiş et ya da tavuk satın aldığınızda altında beyaz bir ped bulunur. Peki bunun oraya neden konulduğunu hiç merak ettiniz mi? Önceden paketlenmiş her et parçasının altında duran bu emici pedin orya konulmasının bir nedeni var.

Giriş: 05.07.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • O küçük bez can sıkıcı olabilir ama sizin güvenliğiniz için var. Çiğ et çok miktarda sıvıyı dışarı atar. Etin dışarıya attığı bu sıvı genellikle kanla karıştırılır, ancak su ve miyoglobin karışımıdır ve bu sıvı Salmonella, Yersinia ve E. coli gibi potansiyel olarak tehlikeli bakterileri barındırabilir. Etinizi düzgün bir şekilde pişirmek sizi her türlü riskten korumalıdır, ancak ya suyun bir kısmı tezgahınıza dökülürse ya da buzdolabınızın ambalajından dışarı sızarsa ne olur?

  • Bu senaryolar felakete yol açabilir, ancak her bir et paketindeki emici ped 40 grama kadar sıvı tutabilir, bu sıvıyı katmanları arasında hapseder ve başka şeylere bulaşmasını engeller. Aynı zamanda kozmetik bir amaca da hizmet ediyor çünkü kim durgun sularda yüzen et almak ister? Artık et paketlerinde neden ped olduğunu öğrendiğimize göre, o pedin neyden yapıldığını öğrenmenin zamanı geldi.

  • Et bezleri silika veya selüloz içerir

    Et paketlemede kullanılan emici pedlerin çoğu iki malzemeden birinden yapılır. İlki, hemen hemen tüm ürün ambalajlarında bulduğunuz aynı küçük boncuklar olan silika jeldir ve tipik olarak üzerinde kalın bir şekilde "YEMEYİN" yazan bir pakete sarılır. Silika (silikon dioksit olarak da bilinir), kuvars kristallerinin yapıldığı aynı malzemedir ve son derece gözeneklidir. Silika jel nemi emebilir ve bu yüzden onu her türlü üründe bulabilirsiniz. Sıvıyı emdiği için ürün ambalajındaki nemi de düşük tutarak bozulmayı ve nemin zarar görmesini engeller.

  • Alternatif olarak, etin altındaki emici ped, bitki hücrelerinde bulunan bir lif olan selüloz içerebilir. Selüloz, emici amaçlar için silika jel gibi oldukça gözenekli boncuklar haline getirilebilir. Ped için hangi emici malzeme kullanılırsa kullanılsın, genellikle iki kat delikli, toksik olmayan plastik arasında kapatılır. Bu emici pedler, FDA denetimine tabidir ve hangi malzemelerin kullanılabileceğine ilişkin sıkı düzenlemeler mevcuttur. FDA, ambalajda kullanılan malzemelerin hiçbirinin ete zararlı kimyasallar sızdırma potansiyeline sahip olmadığını garanti eder, ancak plastiğin size zarar vermesinin bir yolu vardır.

  • Pişirmeden önce her zaman pedi çıkarın

    Yemeğinize silika veya selüloz sızması konusunda paniğe ihtiyacınız var mı? Kısa cevap hayır ama pişirmeden önce pedi çıkarmayı unutmayın çünkü erirse tehlikeli olabilir. Silika jel paketlerindeki ürkütücü, tamamı büyük harf uyarısından, silikadan yapılmış emici pedlerin yenmesinin son derece tehlikeli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bunlar düşündüğünüz kadar korkutucu değildir.

  • Arizona Zehir ve İlaç Bilgi Merkezi'ne göre, vücudumuz silikayı ememez, bu nedenle sindirim sistemimizden hiçbir etkisi olmadan geçer. Etiketler bizi özellikle jel hakkında uyarmıyor; paketin tamamını yememiz konusunda bizi uyarıyorlar, bu da boğulmanıza neden olabilir.

  • Selüloz paketleme daha da az endişe vericidir. Meyve ve sebzelerin bir bileşeni olduğu için her gün selüloz yeriz. Et pedlerinin pişirilmesiyle ilgili asıl endişe, plastik tabakaların ısı altında eriyebilmesidir. 

  • USDA'ya göre, emici pedi yanlışlıkla etinizin içinde bırakırsanız ve et erirse, güvenliğiniz için yiyeceklerinizi atmanız gerekir. Ancak ped sağlam kaldığı sürece ne dışı ne de içindekiler size herhangi bir zarar vermemelidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.