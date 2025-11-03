Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Mısır'ın 'dördüncü piramit'i ziyarete açıldı

        Büyük Mısır Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

        Kahire'nin batısında, Gize Piramitleri'ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ve 1 milyar dolarlık bütçenin ardından resmen ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'ın 'dördüncü piramit'i ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında, Gize Piramitleri’ne 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından resmen ziyarete açıldı.

        'Dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu törene 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.

        Müzenin bahçesinde, arka planda Mısırın meşhur 'üç piramit silueti' eşliğinde müzik dinletisi yapıldı.

        Etkinliğe katılan gruplar firavun dönemine ait kıyafetlerini sergilerken, sahne gösterileri sergilendi.

        Törende eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni başta olmak üzere Mısır'dan birçok önemli isim konuşmalar yaparken, müzeyi kurma fikrini anlatan Hüsni, "Mısır’ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.

        REKLAM

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY DA AÇILIŞA KATILDI

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye adına, Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Tutankhamun'un hazineleri ve Firavun Khufu'nun güneş teknesi dahil olmak üzere Antik Mısır uygarlığının önemli eserlerinin sergilendiği 'Dördüncü Piramit' olarak anılan bu müze, insanlık tarihine ışık tutan değerli bir kültürel girişimdir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılan her adımın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğine inanıyorum."

        DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ KOMPLEKSLERİNDEN

        Mısır’ın Eski Kültür Bakanı Faruk Husni tarafından 1990’larda ortaya atılan ve 2002’de dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in temelini attığı proje, 2014’te Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatıyla yeniden hız kazanmıştı.

        Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya’nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

        Ziyaretçilerin, müzenin cam cephesinden piramitleri izleyebilmesi ve Kral Tutankamon’un 5 bini aşkın eseriyle 57 binden fazla tarihi eseri görebilmesi planlandı.

        Üçgen formdaki mimarisiyle 'dördüncü piramit' olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.

        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Büyük Mısır Müzesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa