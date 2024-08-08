Mısır, büyük devletlerden İsrail'e baskı yapmasını istedi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Abdulati'nin, gerginliği ve bu gerginliğin artmasını kontrol altına almak için bölgedeki ve bölge dışındaki dışişleri bakanlarıyla yürüttüğü temaslar kapsamında gerçekleştirildi.

Abdulati, son dönemde gerginliği kontrol altına almak ve geniş çaplı askeri çatışmaları önlemek amacıyla dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Borrell'e bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının durdurulması gerektiğini yineleyen Abdulati, bu saldırıların Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasının temel nedeni olacağına dikkati çekti.

Abdulati, korkutma, suikast ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etme politikasını bırakması için İsrail'e müdahale edilmesi ve baskı yapılmasının büyük ve nüfuz sahibi devletlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak iki devletli çözümün alternatifi olmadığının altını çizen Abdulati, AB'nin ve Orta Doğu barış sürecinin tüm ortaklarının "İsraillilerin Filistinliler aleyhindeki saldırılarını durdurma çabalarını yoğunlaştırması, Filistin devletinin kurulması ve tanınması hedefi doğrultusunda ciddi adımlar atmaları" gerektiğini belirtti.