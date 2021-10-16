Sessizliğini korudu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuba Ünsal'ın gazeteci eski eşi Mirgün Cabas, önceki akşam sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile birlikte objektiflere yansıdı. Bebek'te görüntülenen aşıklar, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Hakkında çıkan hapis cezasının sorulması üzerine yemek yemek için bir büfeye giren Cabas, suskunluğunu korudu.