Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz sene Tuba Ünsal ile evliliğini sonlandıran Mirgün Cabas, önceki gün sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan ikili, hafta sonu Boğaz havası aldı.

Çift, muhabirlerin sorularını ise "Teşekkür ederiz" diyerek, yanıtsız bıraktı.