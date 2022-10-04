Miray İsminin Anlamı Nedir? Miray İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Miray isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miray ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Miray isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Miray isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİRAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Miray ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Özlem ve isteklerine kavuşmuş biricik kimse, mutlu şehzade. Ay gibi ışık saçan bey. Ayın ilk günleri.

MİRAY İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Miray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Miray ismini koymak caizdir.

MİRAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Miray ismini kullanan 51.122 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Miray ismini kullanan 10.969 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Miray ismini kullanan 3.522 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Miray ismini kullanan 2.524 kişi bulunmaktadır.

MİRAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Miray isminde olan kişiler, iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler, düşünürler. İş ahlakları yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Buna karşın, iş ve özel hayatlarındaki dengeyi ayarlamada zorluk yaşayabilirler. Liderlik vasıfları vardır. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptirler. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermezler. Sorumluluk ve görev almaktan asla kaçınmazlar. Cesur insanlardır. Dostluk ve arkadaşlık kavramları onlar için önemlidir.