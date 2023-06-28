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Minibüsün çarptığı yaya öldü

Karabük'te yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarptığı 70 yaşındaki Selahattin Tabak yaşamını yitirdi

Giriş: 28.06.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Minibüsün çarptığı yaya öldü
Minibüsün çarptığı yaya öldü
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DHA

Kaza, gece saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 no'lu Cadde'de meydana geldi.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Tabak´a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karabük Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Tabak, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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