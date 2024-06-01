Minibüsü iş yerine dönüştüren berber, müşterilerinin ayağına gidiyor

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Gün belirliyorum müşterilerim için. Balçova'ya, Çeşme'ye, Urla'ya gidiyorum. Gezerek yapıyorum bu işi. İsterlerse deniz kenarında isterlerse dağda... Mangalını yakarak, oturarak tıraş yapıyorum. Yani çok zevkli bir sistem oldu hem benim hem müşterilerim için.