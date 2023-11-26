Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var

Konya'da minibüs sürücüsü kontrolünü yitirdi, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi´nde meydana geldi.

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OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Muharrem Aknur, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Saim Aknur (41), kızı Yaren Aknur (12), Nurten Çiftçi (46), Marifet Azat (45) oğlu Yiğit Uğur Azat (4) ve Cemal Çıplak (72), ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaren Aknur (12) ve Yiğit Uğur Azat (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.