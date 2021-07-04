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Mine Tugay telefonunu elinden düşürmedi - Magazin haberleri

Mine Tugay telefonunu elinden düşürmedi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatile çıktı. Soluğu Bodum'da alan 42 yaşındaki Tugay'ın telefonunu gün boyu elinden düşürmediği görüldü

04.07.2021 - 17:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Pek çok ünlü isim gibi Mine Tugay da yaza Bodrum'da 'merhaba' dedi. Tatil sezonunu açan Tugay, önceki gün konakladığı otelin plajında objektiflere yansıdı.

  • 42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, sıcak havanın tadını çıkardı.

  • Denize girmeyi tercih etmeyen Mine Tugay, gün boyu güneşlendi. Mavi bikinisini bordo şapkası ve siyah güneş gözlüğü ile kombinleyen Tugay, plajda arkadaşlarıyla birlikte sohbet etmeyi ihmal etmedi. 

  • Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Mine Tugay'ın telefonunu elinden düşürmemesi de dikkatlerden kaçmadı. 

  • 'Medcezir', 'Zalim İstanbul' ve 'Çilek Kokusu' gibi projelerde rol alan oyuncu, tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

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