"TACİZCİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM!"

Ünlü oyuncu, "Sosyal medyadan hakaret, taciz mesajlarının bir cezası var, biliyorsunuz değil mi? Hakkımızı aramayacağımızı düşünüyorsunuz değil mi?" sözlerini paylaşarak, kendisini rahatsız eden kullanıcılardan şikayetçi olacağının mesajını vermişti.